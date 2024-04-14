روسيا: ندعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة
الجزائر-موسكو-سانا
أكدت روسيا مجدّداً دعمها لعضوية فلسطين الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.
وبخصوص لقاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف مع رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى في الجزائر قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: إن الجانب الروسي أكد موقفه المبدئي الثابت والداعم لطلب فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي شأنٍ متصل، رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن ما يجري في غزة من عمليات قتل يقلل فرص نجاح الرئيس الأمريكي جو بايدن في النجاح بالانتخابات المقبلة.
وكتب مدفيديف في حسابه على “تلغرام”: لا تريد الولايات المتحدة حرباً كبيرة في الشرق الأوسط وهي تحاول الحفاظ على التوازن وضبط النفس، لأن عمليات القتل في غزة تؤدي إلى تقليل فرص بايدن في الانتخابات، كما ستؤدي الحرب بين إسرائيل وإيران إلى المزيد من الغموض.
وأشار مدفيديف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تهتم لعدد الضحايا جراء الحرب في أوكرانيا، مبيناً أن هذه الحرب بالنسبة للغرب عبارة عن استثمار يعملون على استمراره.
وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية دمرت 5 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق البحر الأسود و10 طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعة كراسنودار، مبينةً أنه تم الليلة الماضية إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود ومقاطعة كراسنودار”.