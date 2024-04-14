فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بعدم الالتزام بأجندة رفع العقوبات

اتهمت الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بعدم الالتزام بأجندة رفع العقوبات المتفق عليها بين البلدين.

ووفقاً لـ”RT” قال وزير الإعلام والاتصال الفنزويلي فريدي نيانيز في بيان له، تعليقاً على اللقاء بين المسؤولين الفنزويليين والأمريكيين في المكسيك: “خلال هذا اللقاء بحثنا الاتفاقات التي تم التوصل إليها في أثناء المفاوضات في الدوحة بين الوفدين حول قضايا الهجرة ورفع العقوبات”.

وتابع البيان: “بناءً على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الدوحة، نشير إلى عدم التزام الإدارة الأمريكية بالجدول المتفق عليه لرفع العقوبات”.

وأضاف: “يطالب المجتمع الفنزويلي بالإجماع برفع جميع العقوبات التي تمس الحق في الحياة السلمية وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأدان الوزير كذلك التسريبات في وسائل الإعلام الأمريكية للمعلومات حول اللقاء الذي كان يعقد “في إطار خاص”.

وكانت وكالة “بلومبرغ” قد أفادت بأن مسؤولين أمريكيين التقوا بممثلي الحكومة الفنزويلية في مكسيكو هذا الأسبوع لمناقشة الوضع الخاص بالانتخابات الرئاسية المتوقعة في فنزويلا.

وكانت الولايات المتحدة قد هدّدت فنزويلا بإعادة فرض العقوبات عليها بعد أن كان اتفق الجانبان على رفعها في وقت سابق مقابل السماح بمشاركة بعض المرشحين في الانتخابات.

وجاء التهديد الأمريكي بعد أن قرّرت السلطات الفنزويلية منع بعض الشخصيات المعارضة من المشاركة في انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها في 28 تموز المقبل.