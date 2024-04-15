إيران تجدّد تحذير الكيان الصهيوني من الإقدام على أي مغامرة

وفي سياق متصل، أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن العملية العسكرية التي قامت بها إيران ضد الكيان الإسرائيلي تتماشى تماماً مع ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والمعترف بها في القانون الدولي، وذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنعقد بشأن الوضع في الشرق الأوسط.

وأعرب إيرواني عن أسفه لأن بعض أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تجاهلوا حق إيران في الرد على انتهاك لأحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وهو حصانة الدبلوماسيين والمباني الدبلوماسية من العدوان، كما تجاهلت هذه الدول الأسباب الجذرية للوضع الحالي في المنطقة.

كذلك أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتلتزم بالمعايير والقوانين الدولية وستعمل دائماً على ردع ومعاقبة أي معتد، وأن العملية العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي كانت ضرورية، وأكد المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أن بلاده وجهت التحذيرات اللازمة لكن ونظراً لعدم تحرك مجلس الأمن وتقاعسه والسلوك غير المسؤول للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في ردع الكيان الصهيوني، تحركت إيران من خلال استخدام حقوقها الأصيلة في إطار الدفاع المشروع ووفقاً للقوانين الدولية ونفذت عمليتها العسكرية ضد “إسرائيل”.