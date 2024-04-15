إيران تجدّد تحذير الكيان الصهيوني من الإقدام على أي مغامرة
طهران-نيويورك-سانا
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن الرد الإيراني سيكون فورياً وواسع النطاق، إذا أراد الكيان الصهيوني مواصلة مغامراته واعتداءاته.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن عبد اللهيان قوله في محادثة هاتفية مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك: إن “إيران نفذت عمليات محدودة ودقيقة ضد المراكز العسكرية للكيان الإسرائيلي رداً على الهجوم الصهيوني على القنصلية الإيرانية في دمشق”، معرباً عن إدانته دعم ألمانيا لهذا الكيان، داعياً ألمانيا لتركيز جهودها على وقف العدوان على غزة وإحلال السلام والأمن في المنطقة بدلاً من إدانة إجراءات إيران المشروعة.
وفي سياق متصل، أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن العملية العسكرية التي قامت بها إيران ضد الكيان الإسرائيلي تتماشى تماماً مع ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والمعترف بها في القانون الدولي، وذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنعقد بشأن الوضع في الشرق الأوسط.
وأعرب إيرواني عن أسفه لأن بعض أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تجاهلوا حق إيران في الرد على انتهاك لأحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وهو حصانة الدبلوماسيين والمباني الدبلوماسية من العدوان، كما تجاهلت هذه الدول الأسباب الجذرية للوضع الحالي في المنطقة.
كذلك أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن إيران لا تسعى إلى تصعيد التوتر في المنطقة وتلتزم بالمعايير والقوانين الدولية وستعمل دائماً على ردع ومعاقبة أي معتد، وأن العملية العسكرية ضد الكيان الإسرائيلي كانت ضرورية، وأكد المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني أن بلاده وجهت التحذيرات اللازمة لكن ونظراً لعدم تحرك مجلس الأمن وتقاعسه والسلوك غير المسؤول للولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في ردع الكيان الصهيوني، تحركت إيران من خلال استخدام حقوقها الأصيلة في إطار الدفاع المشروع ووفقاً للقوانين الدولية ونفذت عمليتها العسكرية ضد “إسرائيل”.
من جهته، أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن الأعمال الدفاعية للجيش والقوات المسلحة أدت إلى تعزيز قوة الردع الإيرانية، مؤكداً أن العالم كله يجب أن يعلم أن القوات المسلحة الإيرانية سترد “برد عاصف” على أي عدوان، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك هو الحفاظ على وحدة أراضي البلاد واستقلالها.
وشدد موسوي على أن ما نتج عن العملية الأخيرة من رد حاسم على العدوان الواضح للعدو الصهيوني ما هو إلا جزء بسيط من قدرات القوات المسلحة وإرادتها القوية التي أثبتت لأعداء الإنسانية قوتها وإمكاناتها.