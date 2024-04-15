الطيران الروسي يدمّر مركز قيادة القوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لدونيتسك
موسكو-سانا
دمرت الطائرات المقاتلة الروسية مركز قيادة القوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية لجمهورية دونيتسك.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان: “إن أطقم القاذفات المقاتلة الأسرع من الصوت (سو 34) التابعة لقوات الجو فضائية الروسية هاجمت مركز قيادة القوات الأوكرانية وقوتها البشرية على جبهة جنوب دونيتسك في منطقة العملية الخاصة باستخدام قنابل جوية غير موجهة مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح”.
كما أعلنت الدفاع الروسية إسقاط 270 طائرة مسيّرة وتدمير العديد من المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 30 جندياً ومركبتين عسكريتين وثلاثة مدافع ميدان أمريكية الصنع ومحطتي حرب إلكترونية من نوع بلاستون وإنكلاف على محور كوبيانسك، وعلى محور دونيتسك فقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 420 جندياً ودبابة و10 مركبات عسكرية، ومنصتي مدفعية، ومدفع ميدان بريطاني الصنع.
أما على محور أفدييفكا تم احباط سبع هجمات مضادة خسرت القوات الأوكرانية خلالها نحو 295 جندياً، ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما فيها مركبة مشاة قتالية ماردر مصنوعة في ألمانيا وأربع مركبات عسكرية، إضافة إلى مدفعي ميدان من صنع أمريكي ومنصتي مدفعية أكاتسيا وغفوزديكا وثلاثة مدافع ميدان ومحطة حرب إلكترونية من طراز همار، وعلى محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية 90 جندياً وثلاث مركبات عسكرية ومدفعي ميدان أحدهما أمريكي والآخر بريطاني الصنع وصلت خسائرها على محور خيرسون إلى 60 جندياً ومركبتين عسكريتين ومدفع بريطاني.
ودمرت ضربات الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مركز قيادة واستطلاع ومواقع القوات الأوكرانية ومعداتها في 110 مناطق، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 270 طائرة أوكرانية بدون طيار، واعترضت ست قذائف من راجمات صواريخ هيمارس.
إلى ذلك أسقطت الدفاعات الروسية صاروخين من طراز ستورم شادو بريطانيي الصنع أطلقتهما قوات كييف على مدينة بيرديانسك في مقاطعة زابوروجيه دون وقوع أضرار أو إصابات.
سياسياً، حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الدوائر الغربية الحاكمة من استمرار التحذيرات العدوانية الداعية إلى هزيمة روسيا، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك أي رابحين في الحرب النووية والتي لا يجب إطلاق عنانها بالمطلق.
من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن الرد الروسي على التهديدات التي قد تصدر من أراضي فنلندا والسويد بعد انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” سيكون متناسباً، مضيفاً: إننا وبطبيعة الحال سنعزز سبل ضمان قدراتنا الأمنية والدفاعية بشكل موثوق، حيث تم بالفعل الإعلان عن العديد من التدابير، والمتمثلة بإعادة تشكيل منطقتي موسكو ولينينغراد العسكريتين فضلاً عن تشكيل فيلق للجيش الروسي في كاريليا.