كما أعلنت الدفاع الروسية إسقاط 270 طائرة مسيّرة وتدمير العديد من المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 30 جندياً ومركبتين عسكريتين وثلاثة مدافع ميدان أمريكية الصنع ومحطتي حرب إلكترونية من نوع بلاستون وإنكلاف على محور كوبيانسك، وعلى محور دونيتسك فقدت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 420 جندياً ودبابة و10 مركبات عسكرية، ومنصتي مدفعية، ومدفع ميدان بريطاني الصنع.

أما على محور أفدييفكا تم احباط سبع هجمات مضادة خسرت القوات الأوكرانية خلالها نحو 295 جندياً، ودبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما فيها مركبة مشاة قتالية ماردر مصنوعة في ألمانيا وأربع مركبات عسكرية، إضافة إلى مدفعي ميدان من صنع أمريكي ومنصتي مدفعية أكاتسيا وغفوزديكا وثلاثة مدافع ميدان ومحطة حرب إلكترونية من طراز همار، وعلى محور جنوب دونيتسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية 90 جندياً وثلاث مركبات عسكرية ومدفعي ميدان أحدهما أمريكي والآخر بريطاني الصنع وصلت خسائرها على محور خيرسون إلى 60 جندياً ومركبتين عسكريتين ومدفع بريطاني.

ودمرت ضربات الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مركز قيادة واستطلاع ومواقع القوات الأوكرانية ومعداتها في 110 مناطق، فيما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 270 طائرة أوكرانية بدون طيار، واعترضت ست قذائف من راجمات صواريخ هيمارس.