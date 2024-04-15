انعقاد جلسة البرلمان الطفلي في اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

أقام فرع منظمة طلائع البعث في اللاذقية جلسة البرلمان الطفلي على مدرج محافظة اللاذقية تحت عنوان ” طلائعنا.. انتماء وعطاء” طرح خلاله الأطفال من أعضاء البرلمان مداخلاتهم ومقترحاتهم، ومطالبهم العامة، والخدمية بحضور عدد من مديري الجهات العامة. وتمحورت المداخلات حول الكثير من الأفكار والرؤى، و الانطباعات التي قدّمها الأطفال المشاركون حول مختلف جوانب الحياة العامة، و قضايا النشاط الطفلي، والثقافي، والعلمي و التربوي و الخدمي.

وأكد أمين فرع اللاذقية للحزب، الرفيق المهندس هيثم اسماعيل، على أهمية هذا الملتقى النوعي الحواري الذي يتجسد في جلسة البرلمان الطفلي، وبما يعكس القيمة الحوارية والتجربة الرائدة لبرلمان الطفل، تكريساً للدور المحوري لمنظمة طلائع البعث في إعداد وتأهيل الطفل، وأكد على تقديم كل الدعم والاهتمام لأنشطة وفعاليات ومبادرات منظمة طلائع البعث، والارتقاء المستمر بدورها ونشاطاتها، متمنياً للرفاق الطلائعيين دوام التقدم والازدهار.

الرفيقة سامية صنين، أمين فرع منظمة طلائع البعث، أشارت إلى ما يهدف إليه البرلمان الطفلي في بناء الشخصية الفاعلة الواثقة القادرة على المناقشة وطرح الأفكار بجرأة، وقوة وتعزيز الثقة بالنفس وغرس مبدأ الديمقراطية، وهذه تشكّل أبرز أهداف البرلمان الطفلي الذي أقامه فرع اللاذقية لطلائع البعث في جلسته التي ناقش وطرح خلالها الرفاق الطليعيين البرلمانيين عدة قضايا تهمهم أمام الجهات العامة.

وأشار رئيس مجلس محافظة اللاذقية، المهندس تيسير حبيب، وقائد شرطة المحافظة اللواء عبدو كرم ، ونائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المهندس فراس السوسي، ورئيس مكتب التربية وطلائع البعث الحزبي الفرعي المحامي كامل زنتوت، وعضوة قيادة منظمة طلائع البعث نعمى شدود إلى أهمية إقامة جلسة برلمان الطفل في تعزيز قدرات براعم طلائع البعث في التعبير الحقيقي النوعي عن كل قضاياهم وأمنياتهم وتطلعاتهم بروح عالية من الثقة بقدرتهم على طرح، ومناقشة أفكارهم، ومقترحاتهم مع ممثلي الجهات المعنية بمتابعة هذه القضايا. وعبّر عدد من الرفاق الطليعيين عن سعادتهم الكبيرة بمشاركتهم في مناقشات ومداخلات برلمان الطفل بما أفسح لهم المجال لتقديم كل ما يرونه هاماً وضرورياً لمعالجة العديد من القضايا الثقافية والتعليمية والتربوية والخدمية، وغيرها من مجالات شاملة.

وأجاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة معلا إبراهيم، وبديع كراوي، وموفق صوفي، ومديرو المؤسسات المعنية والجهات العامة، ورئيس مجلس مدينة اللاذقية على مداخلات أعضاء البرلمان الطفلي بما يخص واقع عمل كل قطاع ومؤسسة ومديرية وآلية تنفيذ الخطط والبرامج الداعمة لقضايا الأطفال .