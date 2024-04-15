مصرع 36 شخصاً في عواصف باكستان

إسلام آباد-سانا

لقي 36 شخصاً مصرعهم إثر العواصف الرعدية والأمطار الغزيرة التي اجتاحت باكستان وسط توقعات بالمزيد من الظروف الجوية السيئة.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مسؤولي الإنقاذ قولهم: إن “الصواعق والأمطار الغزيرة تسببت في مصرع هؤلاء الأشخاص، معظمهم من المزارعين في جميع أنحاء باكستان خلال الأيام الثلاثة الماضية”، متوقعين سقوط المزيد من الأمطار وهبوب عواصف رعدية في البلاد في الأيام المقبلة.

وأشارت السلطات إلى أن أكثر من 600 منزل تعرض لأضرار، كما ألحقت الفيضانات أضراراً أيضاً بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وأكثر من 85 كيلومتراً من الطرق.

يُشار إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت عام 2022 بارتفاع مستوى الأنهار، وغمر ما مساحته ثلث باكستان، ما أسفر عن مصرع 1739 شخصاً وخسائر بقيمة 30 مليار دولار.