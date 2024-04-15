بوريل: سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية كلفته ثمناً غالياً

بروكسل-واشنطن-سانا

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل أن سياسة الاتحاد الخارجية ورد فعله المختلف تجاه ما يحدث في أوكرانيا وما يحدث في غزة كلفه ثمناً غالياً لجهة علاقاته الدولية في العديد من مناطق العالم، وخاصة العربية والإفريقية.

وأشار بوريل في مدونة شخصية على موقع خدمة العمل الخارجي الأوروبي نشرها موقع “بوليتكال لور” الأوروبي إلى أن الحرب الإسرائيلية في غزة أدّت إلى إزهاق عشرات الآلاف من الأرواح، معظمهم من النساء والأطفال ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي من وقف القتال والتعامل مع الكارثة الإنسانية.

واعتبر بوريل أنه على الاتحاد الأوروبي أن يفعل كل شيء في المستقبل لمنع توطيد تحالف بقية العالم ضدّ الغرب.