توسّع في مراكز استثمار الكهرباء وتقديم الخدمات

اللاذقية- مروان حويجة

تواصل شركة كهرباء اللاذقية تنفيذ خطة التوسّع في إحداث وافتتاح مراكز استثمار وتقديم الخدمات في مناطق وبلدات المحافظة في إطار توسيع خدمات الشركة، وزيادة الاستجابة لإصلاح وصيانة الأعطال وتقديم الخدمات للمواطنين، وهذا ما تمّ تنفيذه في مراكز الدعتور وسقوبين والبصّة واسطامو والعيدية، وهذه المراكز تتوزع في مختلف مناطق ومدن وبلدات المحافظة.

وحسب مصدر من الشركة فقد تمّ وضع مركز جديد في بلدة كلماخو ليقدّم خدمات دفع الفواتير، وصيانة مراكز التحويل والأعطال، إضافة إلى تلقّي الشكاوى من الأهالي في قرى: كلماخو، رسيون الشرقية، القلورية، رأس القلورية، دبيقة، القاموع، العرين، الجديدة، دير إبراهيم، مرج معيربان، الكنيسة، مما كان لها دور ملموس في تعزيز سرعة الاستجابة وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

المهندس بلال زاهر مدير قسم كهرباء القرداحة بيّن أنّ مركز بلدة كلماخو مجهّز بكادر فني ومعدّات الصيانة والإصلاح الأساسية وعدد من الآليات لضمان السرعة في إنجاز المهام وإصلاح الأعطال، في ظلّ انخفاض ساعات التغذية الكهربائية وأنّه تمّ اعتماد نظام الورديات في العمل ضمن المركز لضمان تلبية احتياجات المواطنين على مدار الساعة.