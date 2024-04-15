لقاء أدبي لتأسيس اتحاد كتاب المشرق العربي

استضاف اتحاد الكتاب العرب في سورية لقاءً أدبياً سلط الضوء فيه على أهمية دور الدول المجاورة لسورية وفلسطين في مواجهة الصهيونية والمؤامرات الثقافية والغزو الثقافي وضرورة تعزيز دورها، من خلال تأسيس اتحاد كتاب المشرق العربي.

اللقاء حضره رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية الدكتور محمد الحوراني ورئيس رابطة الكتاب الأردنيين أكرم الزعببي ورئيس الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق علي الفواز والأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني والأمين العام لاتحاد الكتاب اللبنانيين أحمد نزال.

رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية الدكتور محمد الحوراني، أكد أن لقاء رؤساء أمناء اتحادات الكتاب العرب في سورية مع الدول المجاورة يأتي لتنسيق ما تم طرحه والاتفاق عليه في مؤتمر الأدباء السنوي في سورية، وتنشيط التعاون والعمل الثقافي مع الدول المجاورة.

ورأى الحوراني أن من الضروري مواجهة ما تقوم به الصهيونية من حروب وتزييف إعلامي وثقافي لإلغاء الهوية العربية والفلسطينية، ولا سيما أنها تقوم بحروب كثيرة ومنها ما افتعلته على سورية واستهدفت الثقافة والانتماء السوري، إضافةً لما فعلته في العراق ولبنان وما تخطط له لتمزيق الأردن، ولذلك لا بد من العمل على منظومة يتفق عليها الأدباء والكتاب وخاصة الدول المهددة بانتمائها والاجتماع للاتفاق على حماية الهوية والتراث وهويتنا وحضور القضية الفلسطينية بشكل محوري.