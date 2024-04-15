ملاحظات على انتقاء لاعبي ولاعبات منتخب كرة الطاولة

دمشق- عماد درويش

سادت حالة من عدم الرضا بين كوادر كرة الطاولة واتحاد اللعبة الذي دعا عدداً من اللاعبين واللاعبات لانتقاء عناصر منتخبنا الوطني الذي سيشارك في تصفيات أولمبياد باريس 2024 المقرّر إقامتها في مدينة السليمانية العراقية في الفترة ما بين 15-19 من الشهر المقبل، على أن يتمّ انتقاء لاعب من كل فئة للمشاركة بالتصفيات.

كوادر اللعبة أبدوا أسفهم على الدعوة التي وجّهت للاعبين واللاعبات من لجنة المدرّبين ولجنة المنتخبات الوطنية (اللتين اقترحتا الأسماء)، خاصة وأن الأسماء التي تمّت دعوتها من اللاعبين واللاعبات غير مصنّفة وفق نتائج آخر بطولة من بطولات الجمهورية أقامها اتحاد الطاولة، وهناك أسماء مصنّفة غير موجودة في الانتقاء، وأسماء أخرى غير مصنّفة موجودة، متسائلين: لماذا تقام بطولات الجمهورية إذا كان وقبل كل بطولة خارجية تقوم لجنة المدرّبين والمنتخبات باختيار اللاعبين واللاعبات بعيداً عن النتائج التي تتحقق في البطولات المحلية، أي أنه لا يوجد آلية في الانتقاء.

رئيسُ اتحاد كرة الطاولة بسام خليل أوضح لـ”البعث” أن اتحاد اللعبة لم يتدخّل في عملية انتقاء اللاعبين واللاعبات، ووافق على مقترح لجنتي المدرّبين والمنتخبات الوطنية فهما الأجدر بمعرفة مستوى كل لاعب ولاعبة من المدعوين، ورأى أن الأسماء التي تمّت دعوتها هي من العناصر المميزة في اللعبة، وربما بسبب ظروف خارجة عن الإرادة لم تحقق نتيجة جيدة في بطولات الجمهورية التي أقيمت سابقاً، وليس هناك وقت كافٍ لإقامة بطولة جديدة.

وأشار خليل إلى أن عملية الانتقاء تصبّ في مصلحة اللعبة، خاصة وأنه سيشارك بالتصفيات القادمة كلّ من عبيدة ظاظا وشقيقته هند، والاتحاد الدولي منح منطقة غرب آسيا فرصة لتأهل لاعب ولاعبة (من غير المدعوين) ومنحهم إمكانية التأهل للأولمبياد. وأشار خليل أنه لكونه عضواً في اتحاد غرب آسيا تمّ اعتماد مدينة السليمانية العراقية لاستضافة التصفيات لسهولة السفر إليها، إضافة لتأمين كامل الاستضافة للاعبينا من قبل الاتحاد العراقي لكرة الطاولة، والفرصة جيدة للاعبينا للتأهل للأولمبياد المقبل وخاصة عبيدة وهند.

الجدير بالذكر أن انتقاء اللاعبين سيُقام في صالة ناصح علواني في حماة يوم غدٍ، ويضمّ اللاعبين: زيد قطيني ومحمد سالم ظاظا ومحمد طربين (من حماة)، ومرتضى حلاق وبشير حلاق وغيث غريب (من إدلب)، وفي التوقيت نفسه في صالة الباسل في اللاذقية تقام عملية انتقاء اللاعبات: زينة أسعد وآية علي (من اللاذقية)، وسلاف محمود ولارا ضويا (من طرطوس)، وبانا جبر (من ريف دمشق)، ولانا الشيخ ياسين (من حماة).