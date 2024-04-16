الحرارة إلى ارتفاع والجو ربيعي دافئ وسديمي في المناطق الشرقية والبادية

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً دافئاً مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح شمالية غربية على المناطق الساحلية والجزيرة وشمالية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة ويكون الجو ربيعياً حاراً نسبياً مع ظهور بعض السحب المتفرقة مع أجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية .

درجات الحراة المتوقعة لأيام …