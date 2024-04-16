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16-أبريل-2024
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كاريكاتور
قيادة الحزب: “البعث”يفخر بأن مؤسسيه كانوا في صفوف ثورة الجلاء ومناضليه تصدّوا لخطط الاستعمار الجديد
نشرة الإعلانات العدد 1129/ الأربعاء 17-4-2024 / 3 صفحات
العدد 17649 الثلاثاء 16-4-2024
غرق طفل في ساقية للري وفوج إطفاء حمص يبدأ عمليات البحث
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العدد 17649 الثلاثاء 16-4-2024
16-أبريل-2024
بشار المحمد
العدد 17649 الثلاثاء 16-4-2024
غرق طفل في ساقية للري وفوج إطفاء حمص يبدأ عمليات البحث
نشرة الإعلانات العدد 1129/ الأربعاء 17-4-2024 / 3 صفحات
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