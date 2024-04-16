تدابير روسية إضافية لمواجهة محاولات النازيين الجدد تكثيف أنشطتهم التخريبية

من جانبه، أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن الأخيرة قامت متعمدة بتدمير وتقويض اتفاقيات الحدّ من التسلح، وحولت أوكرانيا إلى ساحة اختبار غير قانوني للبرامج العسكرية البيولوجية الخاصة بها، مضيفاً: “لقد كانت ركائز هذه الاتفاقيات هي معاهدة الحد من الصواريخ الباليستية ومعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى والسماء المفتوحة”، كما أشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون حولت أوكرانيا بالكامل إلى ساحة اختبار للتنفيذ غير القانوني للبرامج العسكرية البيولوجية، .

ووفقاً لأنطونوف من سنة إلى أخرى تنصب واشنطن نفسها كوصي لا تشوبه شائبة على نص وروح جميع الاتفاقيات الرئيسية بشأن الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار، وهي لا تتوانى عن إعطاء درجات إرشادية للآخرين، وخاصة لأولئك الذين تجرؤوا على الدفاع بقوة عن مصالحهم السيادية في مجال الأمن القومي.

على الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على 1160 جندياً أوكرانياً، وأسقطت 155 طائرة مسيرة أوكرانية، واعترضت صواريخ ستورم بريطانية الصنع، كما تصدت على محور كوبيانسك لهجومين معاديين، وعلى محور دونيتسك بلغت خسائر القوات الأوكرانية مركبة قتالية مدرعة وأربع مركبات عسكرية ومنصتي مدفعية إحداهما أمريكية والثانية بولندية، ومنصة مدفعية أكاتسيا ومدفع أمريكي الصنع ومحطة حرب إلكترونية من نوع “نوتا”.