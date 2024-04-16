قبول 17500 مواطن لتأدية فريضة الحج من بين من تقدموا عبر المنصة الإلكترونية لدى وزارة الداخلية

دمشق-سانا

انتهت إجراءات المفاضلة بين المتقدمين لتأدية فريضة الحج للعام 1445 هجري، وتم قبول 17500 مواطن من بين الذين تقدموا عبر المنصة الإلكترونية لدى وزارة الداخلية.

وفي بيان نشرته وزارة الأوقاف في حسابها على الفيس بوك ذكر وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أنه “تم الانتهاء من إجراءات المفاضلة بين المتقدمين لتأدية فريضة الحج للعام 1445 هجري البالغ عددهم أكثر من خمسين ألفاً من المواطنين الذين تقدموا عبر المنصة الإلكترونية لدى وزارة الداخلية، حيث تم قبول العدد المطلوب وفق مفاضلة الأعمار والبالغ 17500 متقدم، وهم من مواليد 5-6-1957 م مع مرافقيهم المسجلين بغض النظر عن تاريخ ميلادهم”.

وأوضح السيد أنه “سيتم منح خمسة أيام من تاريخ تبليغ المقبولين لمراجعة مديرية الحج في وزارة الداخلية لتثبيت طلباتهم تحت طائلة اعتبارهم مستنكفين حكماً”.

ولفت الوزير إلى أنه “صدر القرار رقم 881 تاريخ 15-4-2024 م المتضمن تسمية رؤساء المجموعات وأمناء الأفواج والمرشدين الدينيين الذين تقدموا بطلباتهم لخدمة الحجاج السوريين لهذا الموسم، مبيناً أن رؤساء المجموعات يتولون مسؤولية تأمين عقود السكن والإطعام وغيرها من الخدمات الاختيارية للحجاج في مجموعاتهم”.