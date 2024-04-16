16-أبريل-2024
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البعث أونلاين

وزارة الخارجية: قسم التصديقات يستقبل المواطنين يومي الأربعاء والخميس القادمين

علي اليوسف

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين استمرار قسم التصديقات باستقبال المواطنين يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس الموافق لـ 17 والـ 18 من نيسان الجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن مواعيد الاستقبال تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً خلال اليومين المذكورين.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت اليوم بلاغاً بتعطيل الجهات العامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين بمناسبة عيد الجلاء مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة 43 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها.

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