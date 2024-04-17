الزميل معن الغادري في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )).

صدق الله العلي العظيم

أسرة دار البعث تنعي إليكم وفاة مدير مكتبها في حلب الزميل معن الغادري

الذي لبى نداء ربه في صباح هذا اليوم الموافق 17/4/2024.

مدير عام دار البعث والزملاء والعاملون ومكاتب المحافظات يتقدمون من أهله بأحر التعازي سائلين المولى أن يتغمد الزميل معن برحمته ويلهمهم الصبر والسلوان .

الزميل معن الغادري مدير مكتب دار البعث في حلب عمل مديراً لتحرير مجلة الشهباء الأسبوعية الصادرة عن دار البعث، إضافة إلى مساهمته بكتابة مئات التحقيقات والزوايا على مدار سنوات طويلة وعمل بتفان واخلاص لخدمة جريدة البعث ومحافظة حلب والصحافة الوطنية طوال مسيرته المهنية الحافلة بالعطاء