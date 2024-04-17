الصين تدعو بريطانيا إلى التوقّف عن إيواء مثيري الشغب ممن يقوّضون أمنها الوطني

بكين-سانا

أعربت الصين عن استيائها ومعارضتها الشديدتين بشأن تقرير بريطاني يتعلق بهونغ كونغ الصينية، داعيةً بريطانيا إلى التوقف عن إيواء المجرمين ومثيري الشغب ممن يقوّضون أمن الصين الوطني.

ونقلت “شينخوا” عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله رداً على الافتراءات في التقرير نصف السنوي لبريطانيا والمتعلق بمنطقة هونغ كونغ الصينية: إن التقرير يتجاهل ويشوه الحقائق ويتدخل بشكل سافر في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين، كما ينتهك بشكل خطير مبادئ القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، مؤكداً أن بلاده مستاءة بشدّة من ذلك وتعارضه بقوة.

وأضاف لين: إنه منذ عودة هونغ كونغ إلى الصين نفذت الحكومة الصينية بشكل كامل وصادق مبادئ دولة واحدة ونظامين، مضيفاً: إنه بصياغة قانون حماية الأمن القومي في المنطقة الإدارية الخاصة ومرسوم حماية الأمن القومي ودخولهما حيز التنفيذ تم تشكيل حاجز قوي للأمن القومي، حيث يتمتع سكان هونغ كونغ وفقاً للقانون بالحقوق والحريات.

وطالب المتحدث بريطانيا باحترام الحقيقة الأساسية المتمثلة في مرور ما يقرب من 27 عاماً منذ عودة هونغ كونغ إلى الصين.