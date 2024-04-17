بوتين ورئيسي يستعرضان تطورات الأوضاع في غزة والمنطقة

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في اتصال هاتفي أمس، الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق والإجراءات التي اتخذتها إيران ردّاً على ذلك.

وذكر موقع آر تي أن الرئيسين اتفقا على أن السبب الأساسي للأحداث الجارية في المنطقة هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لم يتم حله.

وأعرب الرئيس بوتين عن أمله بضبط النفس وعدم السماح بتوسيع المواجهة كونها تهدّد بعواقب كارثية على الشرق الأوسط بأسره.

بدوره أكد رئيسي أن تصرفات إيران كانت مدروسة ومحدودة بطبيعتها، مشدّداً على عدم سعيها نحو مزيد من التصعيد.

وفي بيان له شدّد الكرملين على الموقف المبدئي المشترك لروسيا وإيران تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتخفيف وطأة الوضع الإنساني الصعب على الشعب الفلسطيني وتهيئة الظروف لحل سياسي ودبلوماسي شامل.