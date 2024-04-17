تجربة احترافية مصرية مقبلة لنجم كرة الكرامة محمود الأسود

لم يزل نادي الكرامة يقدم المواهب الكروية للكرة السورية برغم الهنات الإدارية التي ما زالت ترافقه منذ أكثر من عشر سنوات، وموهبته القادمة بقوة محمود الأسود الذي لم يتجاوز الواحد والعشرون عاماً، أثبت نفسه أمام مدرب منتخبنا الوطني الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد ما أعطاه فرصة اللعب أساسياً في كل المباريات في كأس آسيا والتصفيات المزدوجة لكأس العالم وآسيا، وتوضحت موهبة الأسود في فريقه مبكراً لتثمر مراقبة كوبر له ويغامر بإشراكه أساسياً لتكون هذه المغامرة في محلها، وبعد انتهاء آخر مباريات منتخبنا في التصفيات المزدوجة الذي فاز بها بسباعية على منتخب ماينمار وكان للأسود دور واضح في هذا الفوز، نجحت المفاوضات معه بشأن انضمامه لفريق الزمالك المصري لتصبح الصفقة رسمية بنقلة نوعية للاعب الأسود الذي سيعيش في الموسم القادم ضغطاً لم بعتاد عليه وهو اللعب من أجل الفوز في كل مباراة بمنافسة شرسة مع غريم الزمالك التقليدي الأهلي، كما سيحتك مع لاعبين بمختلف الجنسيات لذا يجب عليه تقديم أفضل ما لديه بوجود لاعبين على مستوى عال بنفس مركزه.

وفي أول توقف للدوري سيغادر الأسود سورية إلى مصر من أجل التوقيع على العقد لأن إدارة النادي المصري أنهت ما يتوجب عليها مع نادي الكرامة الذي سيتقاضى من هذه الصفقة 120 ألف دولار لاستغنائه عن لاعبه.

الأسود أكد أن انتقاله للزمالك سيكون بعقد يمتد لأربع سنوات يبدأ من الموسم القادم، معتبراً أن ضيق الوقت هو كان السبب في عدم انضمامه في الانتقالات الشتوية الماضية.

وكشف الأسود أنه تلقى عرضاً مالياً أكبر من عرض الزمالك لكنه فضل الزمالك لأن اللعب فيه هو أكبر من أي مبلغ مالي مهما كان كبيراً، لافتاً إلى أن اسم الزمالك واللعب أمام جماهيره والتواجد بين لاعبين كبار هو الأهم بالنسبة إليه.