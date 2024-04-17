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16-أبريل-2024
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مجلس الوزراء يبحث في جلسته الأسبوعية توسيع المشاريع الصغيرة وتعزيز الدفع الإلكتروني
العدو الإسرائيلي يجدّد اعتداءاته على الجنوب اللبناني
الرئيس الصيني يجدّد تأكيد مساعيه لحل الأزمة في أوكرانيا
قيادة الحزب: “البعث”يفخر بأن مؤسسيه كانوا في صفوف ثورة الجلاء ومناضليه تصدّوا لخطط الاستعمار الجديد
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كاريكاتور
17-أبريل-2024
16-أبريل-2024
علي اليوسف
مجلس الوزراء يبحث في جلسته الأسبوعية توسيع المشاريع الصغيرة وتعزيز الدفع الإلكتروني
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