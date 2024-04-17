كوبا تهنىء سورية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لعيد الجلاء

وذكرت الخارجية الكوبية على موقعها الإلكتروني أن جمهورية كوبا تهنّئ الجمهورية العربية السورية بمناسبة العيد الوطني، مؤكدةً الرغبة والإرادة في مواصلة تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

بدوره عبّر رئيس الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية الكوبية (البرلمان) إستيبان لازو عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الـ 78 لاستقلال سورية، وتمنياته للشعب السوري الازدهار والسلام، مؤكداً اهتمام بلاده بمواصلة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

من جهته قدّم الاتحاد العربي في كوبا لسورية شعباً وحكومةً وللسفارة السورية في كوبا والسوريين المقيمين فيها التهاني بمناسبة عيد الجلاء.