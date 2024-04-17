18-أبريل-2024
Latest:
أخبارصحيفة البعث

كوبا تهنىء سورية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لعيد الجلاء

بشار المحمد

هافانا-سانا   

هنّأت كوبا سورية بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لعيد الجلاء.

وذكرت الخارجية الكوبية على موقعها الإلكتروني أن جمهورية كوبا تهنّئ الجمهورية العربية السورية بمناسبة العيد الوطني، مؤكدةً الرغبة والإرادة في مواصلة تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

بدوره عبّر رئيس الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية الكوبية (البرلمان) إستيبان لازو عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الـ 78 لاستقلال سورية، وتمنياته للشعب السوري الازدهار والسلام، مؤكداً اهتمام بلاده بمواصلة تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

من جهته قدّم الاتحاد العربي في كوبا لسورية شعباً وحكومةً وللسفارة السورية في كوبا والسوريين المقيمين فيها التهاني بمناسبة عيد الجلاء.

You May Also Like

قيادة الحزب تعقد اجتماعاً استثنائياً لمناقشة الطروح الواردة في الاجتماع مع الرفيق الأمين العام

بشار المحمد

اليوم العالمي للقضاء على تجارة الرقيق

علي اليوسف

آثار ماء على المريخ

جمان بركات