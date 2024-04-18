الأهلي يلاقي الثورة في افتتاح كأس سلة السيدات

تنطلق اليوم الخميس على أرض صالة الفيحاء في دمشق منافسات بطولة كأس الجمهورية للسيدات بكرة السلة ، حيث وزعت الأندية الست المشاركة على مجموعتين ضمت الأولى كلاً من (الثورة وحطين وأهلي حلب) أما المجموعة الثانية فضمت كلاً من (الوحدة والجلاء وبردى).

اتحاد كرة السلة ظلم الكثير من الأندية حيث حرمها من المشاركة في البطولة مثل اليرموك والساحل والمحافظة والحرية (المتأهلين لدوري الأضواء) والعروبة ومحردة والسلمية وغيرها من الأندية التي كانت تمني النفس بالمشاركة على أمل تحقيق مفاجأة والمنافسة على اللقب، وتحسين مستوى اللاعبات من خلال لعب مباريات كثيرة خلال الموسم.

عموماً مباريات المسابقة تشهد اليوم مباراتين الأولى الساعة الرابعة عصراً وتجمع الثورة (بطل النسخة الماضية موسم 2021-2022 حيث لم تقم البطولة الموسم الماضي بسبب الزلزال) مع أهلي حلب، المباراة مهمة لكلا الفريقين فالفائز سيضمن تواجده في الدور نصف النهائي، حيث يسعى الثورة لفرض أسلوبه وإيقاعه والمنافسة على اللقب السادس في تاريخه، أما الأهلي فيريد تعويض ما فاته في الدوري.

المباراة الثانية تقام الساعة السادسة مساءً وتجمع الجلاء مع الوحدة، نظرياً المباراة تصب في مصلحة الوحدة الذي يسعى للوصول للنهائي وتعويض خسارته اللقب الموسم قبل الماضي أمام الثورة، أما الجلاء فيعتبر المباراة استعداداً قوياً قبل المشاركة في الدور الثاني من الدوري، كما يسعى لرد الدين لخسارته مرتين بالدوري أمام الوحدة.

ويوم غدٍ يلعب الأهلي مع حطين والجلاء مع بردى، ويختتم الدور الأول السبت فيلعب الوحدة مع بردى والثورة مع حطين، وينص نظام المسابقة على تأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث سيلاقي أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى.