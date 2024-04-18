البرلمان العربي يعقد اجتماعات لجانه العامة بمشاركة أعضاء من مجلس الشعب

القاهرة-سانا

عقد البرلمان العربي في القاهرة اليوم اجتماعات لجانه العامة لمناقشة الأحداث والتطورات في المنطقة، وذلك بمشاركة أعضاء من مجلس الشعب السوري.

وقال شيخ جابر الخرفان عضو البرلمان وعضو مجلس الشعب في تصريح لمراسل سانا في القاهرة: إنه تم في اجتماع اللجنة التشريعية مناقشة جدول الأعمال المعد ودراسة التغير المناخي وضرورة تعزيز الأنشطة التي من شأنها تحسين الموضوع المناخي، كما تمت مناقشة الهجرة الشرعية وغير الشرعية من الوطن وتداعياتها على مستقبل الدول العربية.

بدورها قالت غادة إبراهيم عضو البرلمان العربي وعضو مجلس الشعب في تصريح مماثل: إنه تم في اللجنة الاجتماعية مناقشة قضية الحد من البطالة وخاصة في الدول التي تعرضت للحروب، وكذلك مناقشة إمكانية دعم العمل التطوعي وتوسيع مفهومه فهو الواجهة الحضارية للمجتمع ومدى تطوره.

وفي تصريح مماثل، قال أحمد صالح إبراهيم عضو البرلمان العربي وعضو مجلس الشعب: “ناقشنا في لجنة الشؤون الخارجية والسياسية الأوضاع في الدول العربية وخاصة سورية والسودان وفلسطين، وتم التأكيد على وحدة الأراضي السورية ووجوب خروج القوات غير الشرعية وأهمية العمل العربي المشترك لإعادة الإعمار في سورية، كما تمت مناقشة الإجراءات القسرية الغربية الأحادية ومواجهتها.

من جانبه، قال عضو البرلمان العربي وعضو مجلس الشعب وحيد الزعل في تصريح مماثل: تمت مناقشة الخطط الواردة إلى اللجنة الاقتصادية والمالية والتصديق على أغلب المشاريع ومناقشة السوق العربية المشتركة التي نأمل أن تكون لها جهود كبرى.