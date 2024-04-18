زراعة أكثر من 2 مليون غرسة حراجية هذا الموسم

دمشق – البعث

بين مدير الحراج الدكتور علي ثابت أن العدد الإجمالي للغراس المحرجة خلال هذا الموسم أكثر من 2 مليون غرسة حراجية، حيث توزعت هذه الغراس على أربع حملات منها 37183 غرسة في حملة عيد الشجرة الفرعي والمركزي، و477488 غرسة في حملة التشجير الأسرية رب الأسرة مع أفراد عائلته وأقاربه، و15936 غرسة في حملة تشجير الأراضي التابعة للمدارس والجامعات، و440994 غرسة في حملة تشجير النقابات والهيئات والمنظمات والمؤسسات.

مضيفاً: كما تم تحريج 674477 غرسة حراجية ضمن المواقع الحراجية المتدهورة والمتضررة بفعل الحرائق أو التعديات أو التي تحتاج إلى ترقيع أو رفع كثافة، حيث بلغت المساحة المحرجة لهذا الموسم 1800 هكتار وبنسبة تنفيذ 100.5 %، وذلك من خلال التركيز على التحريج بالأنواع المحلية الانتشار كالصنوبر البروتي والصنوبر الحلبي والسرو دائم الاخضرار والبطم الأطلسي والغار والخرنوب والأرز اللبناني والشوح الكيليكي واللوز المر والسنديان العادي والسنديان البلوطي والبلوط الرومي والسنديان شبه العزري والسنديان اللبناني والدردار السوري والزيتون البري والطرفاء المفصلية والدفلة والدلب الشرقي والحور الفراتي….الخ). كما اُستخدمت في التحريج الأنواع الحراجية المدخلة والتي اثبتت نجاحها وجدارتها في البقاء والتأقلم مع الظروف المحلية للموقع كالصنوبر الثمري والروبينيا والغلديتشيا والسرو الفضي والحور الأبيض والفلفل الكاذب والجاكارندا والنخيل المروحي والكازورينا والكستناء والزيزفون والبراختيتون…الخ.

وأكد ثابت أن عدد الغراس الحراجية المباعة للمواطنين وبسعر التكلفةبلغ 367332 غرسة حتى تاريخه.

وأشار ثابت إلى أنه تم اعتماد ولأول مرة في هذا الموسم وفي أغلب المحافظات، طريقة طمر البذور في الموقع مباشرة وبمساحة إجمالية بلغت 61 هكتاراً، وذلك باستخدام بذور السنديان العادي والسنديان البلوطي والبلوط الرومي والسنديان شبه العزري والغار النبيل والبطم الأطلسي والفلفل الكاذب واللوز المر والصنوبر الحلبي والصنوبر البروتي.