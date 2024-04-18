كولومبيا تعلن رغبتها الانضمام إلى مجموعة “بريكس”

بوغوتا-سانا

أعربت كولومبيا عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة “بريكس” كعضو كامل في أقرب وقت ممكن.

وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية البرازيلية على موقعها الإلكتروني عقب اجتماع بين الرئيسين البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والكولومبي غوستافو بيترو في بوغوتا: إن “الرئيس بيترو أعلن عن اهتمام كولومبيا بالانضمام المبكر إلى بريكس كعضو كامل العضوية، ورحب الرئيس لولا دا سيلفا بهذه المبادرة، ووعد بتعزيز ترشيح كولومبيا”.

وكانت رئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا أعلنت أمس أن توسع مجموعة بريكس جعل من الممكن زيادة حصة المنظمة في الإنتاج العالمي من 32 بالمئة إلى 37 بالمئة، فيما تسيطر دول مجموعة السبع على ثلاثين بالمئة.

يُشار إلى أن 23 دولة أخرى أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية المهمة.