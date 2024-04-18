مقتل قائد الجيش الكيني و9 جنود إثر تحطم مروحية عسكرية

قُتل قائد الجيش الكيني الجنرال فرنسيس أوغولا مع 9 جنود آخرين، إثر تحطم مروحية تابعة لقوات الدفاع الكينية غرب البلاد.

ونقلت “رويترز” عن مصدر في الشرطة طلب عدم نشر اسمه قوله: إن “10 عسكريين بينهم قائد الجيش الكيني قتلوا عندما تحطمت مروحية عسكرية عقب إقلاعها بقليل”.

بدوره أكد المتحدث باسم الرئاسة الكينية حسين محمد وقوع الحادث، وقال في منشور على منصة إكس: إن “المروحية سقطت في مقاطعة الجيو ماراكويت” دون الخوض في تفاصيل بشأن سقوط قتلى.

وأضاف: إن “الرئيس وليام روتو عقد اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن القومي في مقر الرئاسة في نيروبي بعد تحطم المروحية”.