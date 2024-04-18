وزير الصناعة يتفقد عدة منشأت في حماة

حماة – حسان المحمد

تفقد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار عدد من المنشآت الصناعية في محافظة حماة خلال جولة له شملت معمل أحذية مصياف وشركة الزيوت، وبعض المنشآت الصناعية للقطاع الخاص.

وأثنى وزير الصناعة على جهود العاملين في معمل أحذية مصياف سيما بعد رفد المعمل ب 3 آلات حديثة في قسمي الخياطة والمونتاج بهدف تحسين جودة المنتج وزيادة كميته، مؤكداً على أحقية مطالب العمال والمتعلقة بتطبيق نظام الحوافز السابق للشركات المنتجة.

وبينت مدير معمل أحذية مصياف المهندسة نيرمين زودة بأن الطاقة الإنتاجية للمعمل تبلغ نحو 600 زوجاً يومياً في وردية عمل واحدة ، موضحة أن كمية الإنتاج خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 30 ألف زوجاً من الأحذية المتنوعة ، فيما كانت المبيعات نحو 23725 زوجاً من الأحذية.

وفي شركة زيوت حماة اطلع الوزير على واقع الشركة وخططها لتطوير عملها وزيادة إنتاجها سيما بعد تزويد الشركة بخط تعبئة حديث ومتطور وتبلغ كلفته الإجمالية نحو 468مليون ليرة.

مدير معمل زيوت حماة المهندس ماهر عوض البراقي بين أن الشركة تعمل على مستوى ثلاث ورديات بطاقة إنتاجية يومية 60 طناً من زيت بذور الأقطان ، مشيراً إلى وجود بعض الصعوبات خاصة نقص العمالة الفنية والانتاجية التي يتم تفاديها بجهود العمالة الموجودة، إضافة إلى قدم الآلات الموجودة في المعمل.

بدره أشار محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة إلى أهمية تقديم كل التسهيلات لضمان استمرار عجلة الإنتاج الصناعي.