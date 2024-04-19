السلطة الفلسطينية تُدين “الفيتو” الأمريكي ضد حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

ولفت أبو عمرو في كلمته أمام مجلس الأمن، إلى أن محنة الشعب الفلسطيني التي بدأت منذ أكثر من قرن من الزمان لا تزال قائمة، فقد كان الشعب الفلسطيني ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن من صنع يديه، وضحية تاريخ ليس بتاريخه، مشيراً الى أن السلطة الفلسطينية تسعى وتطالب العالم بقبولها عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية لإيمانها الراسخ بأن قراراً دولياً بهذا الشأن يجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في الحصول على دولة مستقلة، ولكن وللأسف الشديد كان دائماً هناك من يعطل هذا القرار دون وجه حق وتحت ذرائع واهية.

وكانت الولايات المتحدة أفشلت صدور قرار في مجلس الأمن بمنح السلطة الفلسطينية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد استخدامها “الفيتو”، رغم تصويت 12 من أعضاء المجلس الـ 15 لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر التي أكدت أنها ستدعم تقديم مشروع القرار مجدّداً، بينما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.

ووفقاً لـ”RT”، أكد دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة بدت مثيرة للشفقة خلال تفسير سبب استخدامها “الفيتو” ضد مشروع القرار، مردفاً: “عضو دائم واحد في مجلس الأمن الدولي يعارض ذلك.. استخدمت الولايات المتحدة حق النقض. وأوضحوا بشكل مشوش أن هذا ليس الوقت المناسب وأن علاقات (إسرائيل) مع جيرانها تحتاج أولا إلى التطبيع. بدا الأمر مثيرا للشفقة”، مضيفاً: “أما نحن فقد صوتنا بثقة وبضمير مرتاح ومن كل قلوبنا لصالح مشروع القرار”.

كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين بعد تصويتها ضدّ القرار.