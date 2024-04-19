السلطة الفلسطينية تُدين “الفيتو” الأمريكي ضد حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
الأرض المحتلة-عواصم-وكالات
لم تتأخر أمريكا كعادتها في استخدام “الفيتو”، أو حتى في التعطيل لأي قرار يؤثر على ربيبتها الأولى في الشرق الأوسط والعالم “إسرائيل”، حيث استخدمت “الفيتو” نحو 50 مرة لحماية “إسرائيل” ومنحها الضوء الأخضر لمواصلة قتل الفلسطينيين، من بينها 4 مرات خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
من جانبها، أدانت رئاسة السلطة الفلسطينية بأشد العبارات استخدام الولايات المتحدة لـ“الفيتو” في مجلس الأمن لمنع حصول فلسطين المحتلة على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ووفق وكالة وفا أكدت رئاسة السلطة أن “الفيتو” الأمريكي يتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، حيث اعترفت أغلبية دول العالم بالدولة الفلسطينية منذ عام 2012 عندما صوتت الجمعية العامة على قبول عضويتها بصفة مراقب، لافتةً إلى أن هذه السياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين المحتلة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي وتشجع استمرار حرب الإبادة وجرائم الحرب التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، والتي تتم برعاية ودعم الولايات المتحدة التي دأبت على استخدام “الفيتو” ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
بدوره، أكد ممثل رئيس السلطة الفلسطينية زياد أبو عمرو أن منح السلطة الفلسطينية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة من شأنه رفع جزء من الظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، ويمثل إصراراً على حقه في العيش بحرية وكرامة.
ولفت أبو عمرو في كلمته أمام مجلس الأمن، إلى أن محنة الشعب الفلسطيني التي بدأت منذ أكثر من قرن من الزمان لا تزال قائمة، فقد كان الشعب الفلسطيني ضحية أحداث وقرارات دولية لم تكن من صنع يديه، وضحية تاريخ ليس بتاريخه، مشيراً الى أن السلطة الفلسطينية تسعى وتطالب العالم بقبولها عضواً كامل العضوية في المنظمة الدولية لإيمانها الراسخ بأن قراراً دولياً بهذا الشأن يجسد حق الشعب الفلسطيني المشروع في الحصول على دولة مستقلة، ولكن وللأسف الشديد كان دائماً هناك من يعطل هذا القرار دون وجه حق وتحت ذرائع واهية.
وكانت الولايات المتحدة أفشلت صدور قرار في مجلس الأمن بمنح السلطة الفلسطينية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد استخدامها “الفيتو”، رغم تصويت 12 من أعضاء المجلس الـ 15 لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر التي أكدت أنها ستدعم تقديم مشروع القرار مجدّداً، بينما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
ووفقاً لـ”RT”، أكد دميتري بوليانسكي النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة بدت مثيرة للشفقة خلال تفسير سبب استخدامها “الفيتو” ضد مشروع القرار، مردفاً: “عضو دائم واحد في مجلس الأمن الدولي يعارض ذلك.. استخدمت الولايات المتحدة حق النقض. وأوضحوا بشكل مشوش أن هذا ليس الوقت المناسب وأن علاقات (إسرائيل) مع جيرانها تحتاج أولا إلى التطبيع. بدا الأمر مثيرا للشفقة”، مضيفاً: “أما نحن فقد صوتنا بثقة وبضمير مرتاح ومن كل قلوبنا لصالح مشروع القرار”.
كما أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين بعد تصويتها ضدّ القرار.