سلطنة عمان تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة في المنطقة

مسقط-سانا

أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات المتكررة التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العمانية قوله: “إن سلطنة عمان تتابع استمرار التوتر في المنطقة كما تدين وتستنكر اعتداءات “إسرائيل” العسكرية المتكررة فيها”.

وناشدت سلطنة عمان مجدداً المجتمع الدولي بضرورة معالجة أسباب وجذور التوتر عبر الحوار والدبلوماسية والحلول السياسية والتركيز على جهود وقف إطلاق النار في غزة والاحتكام للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية من أجل استعادة الأمن والاستقرار والسلام الشامل للمنطقة بأسرها.