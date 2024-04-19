مصير معلق لإدارة الأهلي وصفقة رجال السلة الجديدة!

حلب- محمود جنيد

ساقت أخبار الساعات الماضية البشرى السارة لجماهير نادي أهلي حلب، الذي أعلن عن تعزيز صفوف فريق رجال كرة السلة بدعامة لاعب سوري الاصل أمريكي الجنسية، وهو دوغلاس هيرنيغ قادماً من فريق “Mazataln” المكسيكي.

اللاعب الذي يبلغ طوله 191 سم، ويشغل المركزين 1و2 أي أنه الضالة التي يحتاجها الفريق، سيما وأن هيرنيغ كما تم تقديمه صاحب تجارب طويلة في الدوريات الأوروبية والإفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية، ويمتلك الخبرة المطلوبة لتحقيق الإضافة المنتظرة للأهلي الذي يحتاج لصانع ألعاب وقائد جيد في مواجهة الفاينال 6 امام الكرامة المتحفز.

الصفقة الأهلاوية، ومن جانب أخر تؤكد أن إدارة النادي التي تقدم رئيسها و معظم أعضائها باستقالتهم على فترات متواترة باقية على رأس عملها بخمسة أعضاء من خلال قرار التريث بالبت في الاستقالات ( رصين مرتيني، فراس مصري، محمود عنبر، شادي حلوة، و علي برغل) في هذه الفترة حتى نهاية استحقاق الفريق في دوري سلة الرجال.