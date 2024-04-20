احتراق بولمان على تحويلة حمص- طرطوس… وإصابة قائد فوج الإطفاء

حمص- البعث أون لاين

بين الرائد إياد محمد، قائد فوج إطفاء حمص لـ”البعث أون لاين” أن الفوج أخمد حريقاًزاشتعل داخل بولمان تابع لشركة خاصة، قادماً من الرقة باتجاه دمشق، وذلك على تحويله حمص- طرطوس.

وأكد قائد الفوج أنه تم إخلاء كافة المسافرين على متنه، قبل امتداد النار لتأكل جسم السيارة بالكامل، كما تعرّض قائد الفوج للإصابة أثناء دخوله عملية الإخماد.

كذلك أكد الرائد محمد، عدم حصول أي إصابات ضمن الركاب، مشيراً إلى أنه تم الإخلاء قبل امتداد الحريق.