البرلمان العربي يدين العدوان الإسرائيلي على غزة والاعتداءات على الأراضي السورية

أدان البرلمانيون العرب استمرار عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتداءاته المتكرّرة على الأراضي السورية، مؤكدين ضرورة التحرك العاجل لوضع حدٍ لتلك الجرائم الوحشية.

وحذّر البرلمانيون خلال الجلسة العامة للبرلمان العربي بمقرّ جامعة الدول العربية من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وما يشهده من جرائم إبادة جماعية يقوم بها الكيان الصهيوني، وسرقة الموارد الطبيعية الفلسطينية وخاصة الغاز، مطالبين بضرورة التحرك الدولي لإيقاف تلك الجرائم.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي في كلمة له: “نجتمع للمرة الرابعة ولا يزال أشقاؤنا في فلسطين يواجهون أبشع الجرائم الوحشية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتدمير المنشآت والبنية التحتية في أكبر جريمة ضد الإنسانية”.

ولفت العسومي إلى أنه ورغم صدور قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل إجرامه ووحشيته مستنكراً عجز مجلس الأمن بسبب الفيتو الأمريكي عن منح فلسطين العضوية الكاملة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال تنزع المصداقية عن قوة القانون الدولي بسبب ازدواجية المعايير الغربية التي يجب أن تتوقف فوراً.

بدورهم أكد أعضاء مجلس الشعب السوري أعضاء البرلمان العربي ضرورة وأهمية مضاعفة الجهود لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال عضو البرلمان العربي عضو مجلس الشعب السوري أحمد صالح إبراهيم في تصريح له: “ناقشنا الموضوعات المتعلقة بالواقع العربي الراهن والعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الأمريكي والتركي على الأراضي السورية، والدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية تجاه قضايا الأمة وضرورة اتخاذ مواقف حيالها”.

من جهتها أكدت عضو البرلمان العربي عضو مجلس الشعب السوري غادة إبراهيم في تصريح لها، أن البرلمان العربي أدان الاعتداءات على الأراضي السورية وقام بدراسة تفعيل التعاون العربي المشترك من أجل الوقوف على القضايا العربية والتصدي للاعتداءات على الدول العربية، تزامنا مع القمة العربية المقبلة بما يحقق المصالح العربية المشتركة.

بدوره أكد عضو البرلمان العربي عضو مجلس الشعب السوري شيخ جابر الخرفان في تصريح مماثل على ضرورة خروج القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية، والسعي العربي لفك الحصار الاقتصادي الغربي الجائر عن سورية.

وقال عضو البرلمان العربي عضو مجلس الشعب السوري وحيد الزعل: “أكدنا على ضرورة التصدي للاعتداءات على الأراضي السورية وعدم شرعية وجود قوات أجنبية على أراضيها”.