العقوبات الأميركية ضدّ فنزويلا وحدت شعبها لبناء اقتصاد مستقل

ونقلت وكالة شينخوا عن رودريغيز قولها من كاراكاس: “لقد حققنا الاستقلال السياسي، ولكن يجب أن نذهب إلى أبعد من ذلك وأن نتحرك نحو الاستقلال الاقتصادي”، مضيفة: إنه “إذا كان هناك أي شيء يمكن أن يضع هذا الحصار الاقتصادي الفظ وغير الأخلاقي ضد فنزويلا على المحك فهو تصميم شعبنا على الاستقلال الاقتصادي وبناء نموذج جديد متنوع ومتعدد”.

وجددت المسؤولة الفنزويلية التأكيد على اتحاد البلاد في رفض “الإجراءات القسرية الفظة والوحشية والأحادية للولايات المتحدة”.

وكانت وزارة الخارجية الفنزويلية أعربت الشهر الماضي عن رفضها الشديد لتجديد واشنطن العقوبات الأحادية التي تفرضها على الشعب الفنزويلي منذ عام 2015، مؤكدة أن “البيت الأبيض فوت على نفسه فرصة تصحيح أخطائه السابقة والإجراءات الظالمة التي أضرت بمصالح واشنطن نفسها، واختار الآن مواصلة تطبيق إرهابه الاقتصادي من خلال أكثر من 930 إجراء ضد بلدنا، وباتت الولايات المتحدة نفسها رهينة لسياساتها الخاصة القائمة على العدوان”.