القيادة المركزية: مناقشة الاستفسارات حول قرار تنظيم أعمال الاجتماع الموسع للجنة المركزية خلال اليومين القادمين

دمشق- البعث

نوّهت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم بأنها بعد إصدارها للقرار “٣٧٨” تاريخ ١٩-٤-٢٠٢٤ الذي ينظم آليات اجتماع اللجنة المركزية الموسّع القادم، تلقّت جملةً من الاستفسارات والآراء والملاحظات من الرفاق حول جوانب متعدّدة من القرار بعد نشره.

ولفتت القيادة إلى أنها ستقوم بمناقشة كل ما وردها من الجهاز الحزبي خلال اليومين القادمين، آخذةً بعين الاعتبار كل ما هو مفيد مما ورد؛ لكي يكون الاجتماع الموسّع ناجحاً وفق ما نتطلع إليه كبعثيين، ويستجيب لمستوى الحوار العميق والديمقراطي داخل “البعث”.