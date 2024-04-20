المسيّرات التي أُسقطت فوق أصفهان لم تسبب أي خسائر

ونقلت وكالة “إرنا” عن عبد اللهيان قوله في اجتماع حضره سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك أمس: لقد حاول الإعلاميون المؤيدون للكيان الصهيوني في محاولة يائسة اصطناع انتصار من هزيمتهم الجديدة وتضخيم هذه القضية، فيما لم تتسبب المسيّرات الصغيرة التي أسقطت بأي أضرار مادية أو خسائر في الأرواح.

وفي شرحه للعملية التي نفذتها القوات الإيرانية ضد الكيان الصهيوني في إطار الدفاع المشروع والقانون الدولي، أكد عبد اللهيان أنه على الرغم من أن إيران كانت قادرة على تنفيذ هذه العملية على نطاق أوسع إلا أنه تم فقط استهداف ذلك الجزء من المواقع العسكرية للكيان الصهيوني التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، وتمكنا من تحقيق أهدافنا في إطار الرد الأدنى وإظهار إرادتنا الحاسمة.

وجدد عبد اللهيان التأكيد على أنه “في حال قام الكيان الإسرائيلي بمغامرة جديدة، واتخذ إجراء ضد مصالح إيران فإن ردنا التالي سيكون فورياً وحاسماً، وقد تم نقل هذه الرسالة بوضوح إلى الولايات المتحدة والأطراف الأخرى”.

وشدّد وزير الخارجية الإيراني على وجوب الأخذ بعين الاعتبار جذور الأزمة الحالية، والتي سببها إشعال الحروب والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والعدوان من قبل الكيان الإسرائيلي ضد غزة والضفة الغربية، مضيفاً: إنه لو توقفت الحرب على غزة، سيعود السلام إلى المنطقة بأكملها، ونحن جميعاً، بما في ذلك إيران، سوف نستفيد من هذا السلام.