20-أبريل-2024
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المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في موقع حدب يارين وجبل عداثر

بشار المحمد

بيروت-سانا    

أعلنت المقاومة اللبنانية اليوم عن استهداف العدو الإسرائيلي في موقعين عند الحدود مع فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة.

وجاء في بيان للمقاومة أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مقاتلو المقاومة عند الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم موقع حدب ‏يارين بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة”.

وفي بيان مماثل، أعلنت المقاومة عن استهداف انتشار ‏لجنود العدو الإسرائيلي في جبل عداثر بالأسلحة الصاروخية نحو العاشرة من صباح اليوم.

وكانت المقاومة اللبنانية استهدفت العدو الإسرائيلي أمس في مواقع بياض بليدا ورويسات العلم والرادار، وحققت إصابات مباشرة فيها.

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