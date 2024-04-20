وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: المتابعة الميدانية لعملية تسويق القمح وتقديم كل التسهيلات الممكنة للفلاحين

شدّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي على المتابعة الميدانية لعملية تسويق محصول القمح، وتقديم كل التسهيلات الممكنة للفلاحين، إضافةً إلى السرعة والدقة في صرف مستحقات الفلاحين.

وخلال اجتماع اليوم ضم معاون وزير التجارة الداخلية سامر سوسي والمدير العام للمؤسسة السورية للحبوب سامي هليل ومديري الفروع بالمحافظات ورؤساء دوائر التسويق والمالية، استمع الوزير علي إلى ما تم إنجازه في جميع الفروع وجهوزية مراكز الاستلام والمخابر والصوامع وغيرها من التفاصيل الفنية المؤثرة والمهمة لإنجاح مهمة استلام المحصول.

ودعا الوزير علي جميع العاملين إلى بذل أقصى الجهود والتعاون مع كل الجهات المعنية في جميع قطاعات الدولة ذات الصلة لتلافي المشاكل التي يمكن أن تواجه عملية التسويق منذ بدايتها، واجتراح الحلول المناسبة لأي معوقات أو صعوبات قد تظهر.