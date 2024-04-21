22-أبريل-2024
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البعث أونلاين

إخماد الحريق في خط نقل النفط الخام شرق الفرقلس

بشار المحمد

تمكن رجال الإطفاء والدفاع المدني في حمص وفرق إطفاء المصفاة من إخماد الحريق الذي اندلع في خط لنقل النفط الخام شرق الفرقلس بريف حمص الشرقي.

وأوضح مدير الدفاع المدني بحمص العميد مهذب المودي أنه وبعد جهد كبير من قبل كوادر الدفاع المدني وفوج إطفاء حمص وإطفاء مصفاة حمص تم إخماد الحريق الذي اندلع صباح اليوم في خط نقل النفط الخام من المحطة الرابعة شرق منطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي باتجاه المصفاة.

وتتم حالياً عمليات التبريد بالموقع.

ولفت إلى أن الورشات الفنية المختصة باشرت بعمليات الإصلاح على الخط.

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