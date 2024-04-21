وزير التجارة الداخلية من طرطوس: علينا تحديد مواقع الخطأ بعيداً عن التعميم

طرطوس – البعث

شدد وزير التجارة الداخليه وحماية المستهلك، محسن عبد الكريم علي، على الدور الهام للصناعي والتاجر والمزارع في تقديم المنتج الوطني الذي ساهم في استمرار عجلة الإنتاج طيلة ثلاثة عشر عاما، رغم الحرب الهمجية على شعبنا، ورغم العقوبات والحصار الظالم الذي فرض على سورية.

واعتبر وزير التجارة الداخلية خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة طرطوس السنوي أن النقد الهادف والبناء واجب وطني وعلينا الإشارة لمكامن الخطأ بمسؤولية وتحديد مواقع الخلل بعيداً عن التعميم، مشدداً على أهمية الوسط التجاري والصناعي في تقوية الناتج المحلي والاقتصاد الوطني.

وتوقف الوزير علي عند الدور الوطني المناط بعمل المديرية العامة للجمارك في حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة التهريب بكل أشكاله، لافتاً إلى التعليمات المعممة لمديريات التجارة الداخلية في المحافظات والعمل بروح المسؤولية الوطنية والمرونة وعدم التساهل في تطبيق القانون وقمع مخالفات الصحة والسلامة العامة وعدم التهاون تجاهها إطلاقا، مشيداً بالعلاقة الجيدة مع غرف التجارة والصناعة.

مازن حماد، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس، أكد أهمية انعقاد مؤتمرات وهيئات الغرف كونها تشكل محطات لتقييم أعمال عام مضى ومعالجة الأخطاء والصعوبات من جهة ودعم وتكريس الإيجابيات من جهة ثانية.

وأشار حماد إلى أهمية العمل التجاري والصناعي في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها سورية للوقوف في وجه الحصار والعقوبات، حيث استمرت عجلة الإنتاج بالعمل بفضل سواعد الصناعيين الوطنيين والتجار المخلصين، منوهاً بالتعاون والتنسيق المستمر مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في متابعة وحل كل ما يطرح ويصب في مصلحة التاجر والصناعي والمواطن، خاصة في مجال المخالفات والضبوط، لأن الاقتصاد القوي يعني القرار القوي، إضافة إلى التعاون القائم مع الجمارك والمالية من خلال العمل الميداني واليومي المشترك لضبط الأسواق وحماية المنتج الوطني.

وتركزت مداخلات الحضور حول عمل التجارة الداخلية والجمارك وتبسيط الإجراءات وبعض القرارات والبلاغات والصلاحيات.

وقدم حماد دروع المحبة للرفاق وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأمين الفرع والمحافظ.