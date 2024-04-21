الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل والجو بين الصحو والغائم جزئياً

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بنحو 2 إلى 4 درجات، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب، يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة في المناطق الساحلية والشرقية والجزيرة، تكون مصحوبة بالرعد أحياناً.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية في المناطق الساحلية والجنوبية وغربية إلى شمالية غربية في باقي المناطق، خفيفة إلى معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز سرعتها 50 كيلومتراً بالساعة أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً: يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمي مغبر في المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..