الرئيس الأسد في حوار سياسي فكري مع وزير خارجية أبخازيا إينال أردزينبا تحت عنوان “الأغلبية العالمية”

دمشق – صفحة رئاسة الجمهورية

أجرى وزير خارجية أبخازيا إينال أردزينبا حواراً سياسياً فكرياً خاصاً مع السيد الرئيس بشار الأسد، تحت عنوان: “الأغلبية العالمية”.

في هذا الحوار وثّق وزير الخارجية الأبخازي رؤية الرئيس الأسد وتصوراته عن العلاقة بين الهوية الوطنية للشعوب والحروب التي يُشعلها الغرب في مناطق مختلفة من هذا العالم، وعن الثمن الباهظ الذي تدفعُه الدول والشعوب لقاء كرامتها، وعن عقدة العظمة الموجودة لدى الغرب، وهل لدى الغرب قادة حقيقيون الآن؟

ويركز الحوار على دور الدول التي تتطلع لاستقلالية قرارها وسيادتها، والتي تشكل “الأغلبية العالمية” في مواجهة مجموعة من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وستعرض منصات رئاسة الجمهورية والإعلام الرسمي السوري اليوم جزءاً من هذا الحوار الذي أجراه وزير خارجية أبخازيا وأعدّه، ويعرضه التلفزيون الروسـي الرسمي اليوم أيضاً.

يتبع…..