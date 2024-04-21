“أوكوس” تثير مخاطر الانتشار النووي في المحيط الهادئ

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن الشركاء الغربيين في اتفاقية “أوكوس” يعملون على إثارة المخاطر في منطقة جنوب المحيط الهادئ، ما يتعارض مع معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.

ووفقاً لـ”AFP” انتقد وانغ يي الاتفاقية الدفاعية التي تنص على قيام الولايات المتحدة وبريطانيا بتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية بدلاً من الطاقة التقليدية.

وخلال زيارة لبابوا غينيا الجديدة لتعزيز العلاقات مع هذه الدولة الحليفة لأستراليا منذ فترة طويلة، حذّر وانغ من أنّ اتفاقية “أوكوس” الثلاثية “تتعارض” مع معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ.

وقال خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماعه بنظيره في بابوا غينيا الجديدة جاستن تكاتشينكو: إن أوكوس تثير أيضاً مخاطر جدية بشأن الانتشار النووي.

وجاء تصريح وزير الخارجية الصيني تعليقاً على إعلان صدر مؤخراً عن الشركاء في اتفاقية “أوكوس” أفاد بأنهم يتطلعون للتعاون مع اليابان في مجال التكنولوجيا العسكرية، وبموجب الاتفاقية، يخطط الشركاء لتطوير قدرات قتالية متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير مسيّرات عائمة تحت سطح الماء وصواريخ فرط صوتية.

يذكر أن “أوكوس” هي اتفاقية أمنية ثلاثية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وبموجبها سوف تتمكن أستراليا بمساعدة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في تطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى أن التكتل العسكري الأمني الثلاثي يهدف لتعزيز الوجود العسكري الغربي في منطقة المحيط الهادئ.