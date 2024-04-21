القوات المسلحة الإيرانية قدمت للعالم صورة جيدة عن قدراتها
طهران-سانا
أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن القوات المسلحة الإيرانية قدمت صورة جيدة لقدراتها وإمكانياتها أمام العالم.
وخلال اجتماعه مع كبار القادة في القوات المسلحة الإيرانية، قال الخامنئي: لقد خلقت الإنجازات الأخيرة للقوات المسلحة شعوراً بالمجد والعظمة تجاه إيران في أعين العالم والمراقبين الدوليين أيضاً، موضحاً أن مسألة عدد الصواريخ التي تم إطلاقها أو الصواريخ التي أصابت الهدف والتي يركز عليها الجانب الآخر هي مسألة ثانوية وفرعية، وأن القضية الأساسية هي ظهور قدرة إرادة الشعب الإيراني والقوات المسلحة على الساحة الدولية وهو الأمر الذي أزعج الأعداء.
وشدّد الخامنئي على ضرورة مواصلة القوات المسلحة تطوير نفسها وسلاحها وابتكار الحلول ومعرفة أساليب العدو.
من جهةٍ أخرى، أدانت إيران الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة بتمديد الإجراءات القسرية الأحادية على قطاع النفط في فنزويلا من جديد، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: إن استخدام العقوبات الأحادية غير القانونية كأداة يتسبب بأضرار بشرية واقتصادية لا تعوض للدول.
وأضاف كنعاني: إن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان والقوانين والأنظمة الدولية.
وكانت نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أكدت أمس الأول أن الإجراءات القسرية الأميركية دفعت الشعب الفنزويلي إلى المزيد من التصميم والتوحد من أجل بناء نمط اقتصادي مستقل، مضيفة: إنه إذا كان هناك أي شيء يمكن أن يضع هذا الحصار الاقتصادي الفظ وغير الأخلاقي ضد فنزويلا على المحك فهو تصميم شعبنا على الاستقلال الاقتصادي.