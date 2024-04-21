المساعدات الأمريكية لأوكرانيا و(إسرائيل) وتايوان ستفاقم الأزمات
عواصم-تقارير
جدّدت أمريكا كعادتها إذكاءها للصراعات الدولية حول العالم عبر ضخّ مساعدات مالية متفرّقة لأوكرانيا و(إسرائيل) وتايوان بقيمة 95 مليار دولار، في خطوةٍ وصفها حتى الساسة الأمريكيون بأنها عار على الحكومة الأمريكية، وعلى المقلب الروسي تم وصفها بأنها استثمار من الإدارة الأمريكية في الأزمات، خدمةً لانتخاباتها الرئاسية، وبأنه قرار لن يفضي إلا لمزيد من الخراب والدمار وتفاقم الأزمات، وبأن المساعدات الأمريكية الجديدة لنظام كييف ستوقع المزيد من الضحايا في الحرب الأوكرانية، بل تجبر كييف على القتال حتى آخر أوكراني.
وفي السياق انتقدت عضو الكونغرس الأمريكي مارغوري تايلور غرين استمرار التمويل الأمريكي لأوكرانيا، ووصفته بأنه عار على الحكومة الأمريكية وسيؤدي لدمار جيل كامل من الأوكرانيين، مضيفةً: “ما تسمعونه في واشنطن هو أننا يجب أن ننفق أموال الضرائب الأمريكية التي حصلنا عليها بشق الأنفس على أوكرانيا لمواصلة قتل الأوكرانيين”، ومؤكدةً أن 70 بالمئة من الأمريكيين لا يؤيدون تزويد كييف بحزمة دعم مالي جديدة تبلغ نحو61 مليار دولار.
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المساعدات العسكرية الأمريكية لنظام كييف هي تمويل ودعم مباشر للأنشطة الإرهابية، والمساعدة الأمريكية لـ “إسرائيل” هي طريق مباشر نحو تدهور غير مسبوق للوضع في الشرق الأوسط، والمساعدة لتايوان هي تدخل في الشؤون الداخلية للصين”.
كما أكد النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تنقذ نظام كييف، وستسمح للشركة العسكرية الخاصة في أوكرانيا بسرقة المزيد من الأموال والمزيد من الأسلحة، وسيذهب عشرات الآلاف من الأوكرانيين إلى الموت المحتم.
وبالتوازي أشار رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه لا يخفي حقيقة أن الأموال المخصصة لأوكرانيا ستذهب في المقام الأول إلى الشركات الأمريكية وبالتالي فحتى الأموال التي تصل إلى كييف يجب إعادتها .. وهذه عبودية ديون لا مخرج منها.
وعلى صعيدٍ آخر،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة بوغدانوفكا الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذكرت الوزارة في بيان أن القوات الروسية حسنت وضعها على طول خط المواجهة، وألحقت أضراراً بالقوات العسكرية الأوكرانية بما فيها معدات تابعة للواء الميكانيكي 53 الأوكراني في بلدة كراسنوغوريفكا في دونيتسك.
من جانبه أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية ميخائيل رازفوزاييف إحباط هجوم صاروخي أوكراني استهدف إحدى السفن في ميناء المدينة، وإخماد حريق صغير نشب على متن السفينة إثر سقوط الشظايا عليها.