عواصم-تقارير

جدّدت أمريكا كعادتها إذكاءها للصراعات الدولية حول العالم عبر ضخّ مساعدات مالية متفرّقة لأوكرانيا و(إسرائيل) وتايوان بقيمة 95 مليار دولار، في خطوةٍ وصفها حتى الساسة الأمريكيون بأنها عار على الحكومة الأمريكية، وعلى المقلب الروسي تم وصفها بأنها استثمار من الإدارة الأمريكية في الأزمات، خدمةً لانتخاباتها الرئاسية، وبأنه قرار لن يفضي إلا لمزيد من الخراب والدمار وتفاقم الأزمات، وبأن المساعدات الأمريكية الجديدة لنظام كييف ستوقع المزيد من الضحايا في الحرب الأوكرانية، بل تجبر كييف على القتال حتى آخر أوكراني.

وفي السياق انتقدت عضو الكونغرس الأمريكي مارغوري تايلور غرين استمرار التمويل الأمريكي لأوكرانيا، ووصفته بأنه عار على الحكومة الأمريكية وسيؤدي لدمار جيل كامل من الأوكرانيين، مضيفةً: “ما تسمعونه في واشنطن هو أننا يجب أن ننفق أموال الضرائب الأمريكية التي حصلنا عليها بشق الأنفس على أوكرانيا لمواصلة قتل الأوكرانيين”، ومؤكدةً أن 70 بالمئة من الأمريكيين لا يؤيدون تزويد كييف بحزمة دعم مالي جديدة تبلغ نحو61 مليار دولار.