المقاومة العراقية تستهدف هدفاً حيوياً للعدو في الجولان السوري المحتل

أعلنت المقاومة العراقية، اليوم الأحد، أنها استهدفت هدفاً حيوياً للعدو الصهيوني في الجولان السوري المحتل، بالطيران المسيّر.

ووفقاً لـ”RT” قالت المقاومة العراقية في بيان: إنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة صباح اليوم، هدفاً حيوياً للعدو، في الجولان السوري المحتل، بالطيران المسيّر”، مؤكدةً استمرارها في دك معاقل الأعداء.

يأتي ذلك، غداة تعرّض قاعدة كالسو العسكرية التي تضم مقرات لفصائل المقاومة العراقية إلى انفجار لم تحدد طبيعته.

وكانت المقاومة العراقية أعلنت أمس السبت أنها استهدفت بواسطة الطيران المسيّر، هدفاً حيوياً في إيلات جنوب “إسرائيل”، مشيرة إلى أن ذلك يأتي رداً على انتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي العراقي.