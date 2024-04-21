المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا “بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة” بالأسلحة المناسبة.

وجاء في بيان للمقاومة أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة الشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية استهدف مقاتلو المقاومة في السابعة والنصف من صباح اليوم مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة”.

وفي بيان مماثل أعلنت المقاومة اللبنانية عن استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة للعدو الإسرائيلي التى تم رفعها فى محيط ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة فأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

وفي بيان آخر، أعلنت المقاومة أنها استهدفت بصواريخ بركان نقاط ‏انتشار جنود العدو الإسرائيلي في جنوب موقع جل العلام عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.‏