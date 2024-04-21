انطلاقة فعاليات معرض” نيسان الخير” في صالة المكتبة المركزية بجامعة تشرين

اللاذقية – مروان حويجة

انطلقت في صالة معارض المكتبة المركزية بجامعة تشرين فعاليات المعرض الفنّي المتنوع ” نيسان الخير” الذي تقيمه قيادة فرع جامعة تشرين للحزب بالتعاون مع مكتبي الإعداد والثقافة والإعلام والشباب الفرعيين في جامعة تشرين للحزب، ويضم المعرض نحو ٢٠٠ جناح مشارك، وتحوي الأجنحة منحوتات وصناعات يدوية، ومنتجات المرأة الريفية، وتدوير مخلفات ورسم وكاريكاتير، ونباتات زينة، وصناعات غذائية وتصوير ضوئي، وصوف وكروشيه، ورسم على الحجارة، وصدفيات وفخاريات وتطريز وغيرها من تصاميم ومنتجات تحاكي البيئة والتراث والإبداع الفنّي، مع أجنحة لذوي الهمم وأطفال التوحد وأبناء وأسر الشهداء والجرحى.

وخلال افتتاح المعرض أوضحت الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة، أمين فرع جامعة تشرين للحزب، أن المعرض كفعالية يشكّل فرصة غنيّة يتم منحها لجيل الشباب لعرض وتسويق أفكارهم ودعمها، والاهتمام بالمهن والحرف اليدوية، وأيضاً تشكّل منصّات لعرض هذه الأفكار وربط الجامعة بالمجتمع، وقد لاحظنا أن أغلب المشاركين يعرضون ويسوقون منتجاتهم عبر الأون لاين، ونحن كحزب ندعم هذه المشروعات والجهود من خلال المعرض الذي أصبح طقساً سنوياً، إضافةً إلى ورشات عمل مستمرة ومتعاقبة.

بدوره رئيس جامعة تشرين، الدكتور بسام حسن، أشار إلى أن هذه الفعالية نوعيّة من حيث إقبال ومشاركة الطلبة والشباب، واستقطاب المهن والمشاريع الصغيرة مع متابعتها تسويقياً عبر الشبكة، إضافةً إلى مشاركة الجمعيات بما يحقق التلاقي المطلوب بين المجتمع والجامعة في تظاهرة لها أبعاد ثقافية فنية تعليمية واقتصادية وترفيهية ينتج عنها أفكاراً وعلاقات جديدة، ومنظومة تسويقية جديدة.

بدورها منسّق المعرض، الدكتورة معينة بدران رئيسة مكتب الإعداد في جامعة تشرين، أوضحت أنّ المعرض هذا العام يحمل في نسخته الجديدة عروضاً ومنتجات جديدة، ويتميّز بمشاركة عدد كبير من العارضين من داخل وخارج الجامعة، وأنّ هناك تنوّعاً كبيراً في المشاركين من طلبة مدارس وجامعيين وجمعيات وجرحى و أطفال التوحّد ومتلازمة الداون والمكفوفين والمقعدين، ولفتت إلى الإقبال الكبير الذي يشهده المعرض منذ انطلاقته نظراً للتنوع الكبير في المنتجات والمصنوعات والمشغولات ذات الجودة العالية والنوعية المميّزة.

من جهته الرفيق جابر عمران، رئيس مكتب الشباب الفرعي، أشار إلى روح الإبداع التي تتجسد في المعروضات والمنتجات، والإسهام الواسع للطلبة والشباب في إغناء المحتويات والأفكار والمنتجات. ولفت رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب في اللاذقية، الأديب ممدوح لايقة، إلى مشاركة الاتحاد بجناح خاص لعرض وتسويق الإصدارات والكتب الشاملة لكل المجالات المعرفية والثقافية والعلمية، وذلك تأكيداً على الحضور الدائم والمستمر للكتاب في هذه الفعالية الثقافية والفنيّة و التسويقية، وتمكين مرتادي المعرض من الاطلاع على الكتب المعروضة واقتناء ما يرغبون منها بأيسر السبل.

من جهتها مدير فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة، كنانة عدره، بيّنت أن المعرض يتيح مساحة هامة لتمكين المشاركين من التعبير عن غنى البيئة المحلية وعراقة التراث الشعبي من خلال المشروعات الشاملة للأعمال اليدوية والرسم على الخشب ومنتجات التجميل والعسل الطبيعي وصابون الغار الطبيعي وغيرها من المنتجات التي يتسنى للمشاركين ترويجها وتسويقها مع تحقيق قيمة مضافة لدعم المشروعات والمنتجات والمشاركين بآن معاً. هذا ويستمر المعرض لغاية يوم الخميس القادم .