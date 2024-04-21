21-أبريل-2024
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البعث أونلاين

انطلاق حملة اللقاح الوطنية لمتابعة الأطفال المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني

محمد عباس
‏أطلقت وزارة الصحة اليوم حملة اللقاح الوطنية الشاملة لمتابعة الأطفال المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني بالمراكز الصحية والفرق الجوالة في مختلف المحافظات.

ويقدم اللقاح خلال الحملة التي تستمر حتى الـ 30 من الشهر الجاري عبر 993 مركزاً صحياً ثابتاً و70 مركزاً محدثاً، من خلال 1000 فريق جوال يغطون مختلف المناطق، ويشارك فيها 10000 عامل في الصحة.

وتستهدف الحملة التي تحمل شعار (لقحوا أطفالكم الآن.. ليبقوا بأمان) جميع الأطفال دون الـ 5 سنوات.

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