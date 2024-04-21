قتيل وسبعة مفقودين في تحطم مروحيتين عسكريتين يابانيتين

طوكيو-سانا

لقي شخص مصرعه، وفُقد آخرون، إثر تحطم مروحيتين تابعتين لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في البحر في وقت متأخر من مساء أمس.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا قوله: إن المروحيتين، وهما من طراز (ميتسوبيشي إس إتش-60 كيه) كانتا تشاركان في تدريب ليلي قبالة جزر إيزو في المحيط الهادئ، عندما وقع الحادث، لافتاً إلى أنه تم العثور على أحد أفراد طاقم الطيران ميتاً، فيما لا يزال سبعة آخرون مفقودين.

وحسب قناة إن إتش كيه التلفزيونية اليابانية انقطع الاتصال بإحدى المروحيتين عند الحادية عشرة من مساء أمس وبعد نحو نصف ساعة أدركت السلطات أن الاتصال بالمروحية الثانية انقطع أيضاً.

وقبل عام تحطمت مروحية عسكرية يابانية من (طراز يو إتش- 60 جاي إيه) في البحر في منطقة أوكيناوا جنوب غرب اليابان، ما أدى إلى مقتل ركابها العشرة.