وزير التجارة الداخلية يطلع على واقع أسواق طرطوس

طرطوس – البعث

تفقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبدالكريم علي برفقة الرفيق محمد حسين أمين فرع طرطوس للحزب والمحافظ فراس الحامد عدداً من الأسواق والمخابز العامة ومنافذ صالات السورية للتجارة.

اطلعوا خلالها على واقع الأسواق والحركة التجارية والسلع المعروضة في الصالات والأسواق وعمل المديريات والفروع التي تتبع للوزارة وجودة انتاج الرغيف ووزن الربطة وسعرها وطريقة وصولها للمستهلك وآليات العمل المتبعة.

وأكد الوزير على العاملين في الأسرة التموينية العمل بروح الفريق الواحد والحرص ما أمكن على التكامل في الأداء والتماهي الإيجابي مع كافة القطاعات ذات الصلة ، والتنسيق المتواصل والدائم لتقديم الخدمات التي تلبي احتياجات المواطن لاسيما في هذه الظروف الصعبة التي تتطلب بذل أقصى الجهود.